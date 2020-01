Presidente da Federação Internacional de halterofilismo nega acusações de "doping"

O presidente da Federação Internacional de halterofilismo (IWF), Tamas Ajan, classificou de "caluniosas" as acusações "injustas" de conivência com a dopagem feitas contra si, na sequência de revelações do canal alemão ARD, e ameaçou recorrer à justiça.