Presidente da FIBA-Europa elogia basquetebol português

“Este momento não é apenas sobre a qualificação para o Europeu masculino deste ano”, apontou Jorge Garbajosa, recordando que Portugal conseguiu apurar-se pela primeira vez para a fase final do Campeonato da Europeu de seniores femininos e também para a do Mundial de sub-19 feminino.



A cereja em cima do bolo foi o apuramento da seleção de seniores masculinos para o Europeu, “algo que não acontecia desde 2011” e que foi o “culminar de um ano extraordinário para o basquetebol português”.



“Este sucesso não aconteceu por acaso. Resulta de um plano estratégico seguido ao longo de dez anos”, referiu Jorge Garbajosa, que foi a Matosinhos assistir ao jogo Portugal-Ucrânia, do Grupo A de apuramento para o Europeu.



Questionado sobre o que mais gosta na seleção portuguesa masculina, respondeu que “pode não ter uma grande estrela, mas compensa com um espírito de grupo muito forte”.



“O que mais se destaca é a força do conjunto, que supera qualquer individualidade”, resumiu.



Lusos no bom caminho



Instado depois a dar a sua opinião sobre o basquetebol português, Jorge Garbajosa disse que “Portugal investiu não só nas seleções nacionais, mas também no basquetebol de rua, na renovação de infraestruturas e no apoio a clubes masculinos e femininos”.



A paciência é essencial para o sucesso, sustentou, e “a Federação portuguesa manteve-se firme no seu plano”, traçado há dez anos, e “agora está a colher os frutos”.



“O maior desafio vem agora: transformar este sucesso em crescimento sustentado. A qualificação das seleções masculina e feminina para o Europeu é fantástica, mas agora é preciso rentabilizar este feito para aumentar o número de jogadores, captar novos talentos e consolidar o basquetebol a longo prazo”, indicou.



O presidente da FIBA-Europa afirmou ainda que a instituição investe cerca de 70% do seu orçamento no “desenvolvimento das federações” e prefere “distribuir os recursos de forma equilibrada” para assim fortalecer a modalidade a nível continental, em vez de atribuir prémios monetários.



“O objetivo da FIBA-Europa é diminuir o fosso entre as grandes e as pequenas seleções. Atualmente, há 24 equipas qualificadas e ente 12 e 13 acreditam que podem lutar por uma medalha. Esse equilíbrio competitivo é fundamental”, acrescentou.