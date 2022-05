Presidente da República enaltece contributo para Oliveira do Hospital

"Ao tomar conhecimento da morte do antigo Presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital, Carlos Portugal, o Presidente da República envia à família enlutada e ao município as mais sentidas condolências", lê-se numa mensagem de condolências do chefe de Estado.

Nesta nota, publicada no sítio oficial da Presidência da República na Internet, refere-se que Carlos Portugal foi presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital entre 1994 e 2002 e assinala-se que também deu "um contributo relevante para o desporto, designadamente como selecionar nacional feminino de basquetebol".

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, "recorda, já com saudade, o importante contributo que deu para o desenvolvimento da sua terra e a sua sempre calorosa afabilidade".

A Câmara Municipal de Oliveira do Hospital decretou hoje três dias de luto municipal pela morte de Carlos Alberto Moura Portugal e Brito, aos 84 anos.

Numa nota enviada à agência Lusa, o presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital, José Francisco Rolo, expressou hoje, em seu nome e dos vereadores e funcionários municipais, "o seu profundo pesar, bem como a sua mais sentida solidariedade junto dos familiares e amigos".