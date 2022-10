Presidente do COI quer russos e bielorrussos em Seul

“Esta guerra não foi iniciada pelo povo russo, nem pelos desportistas russos, nem pelo Comité Olímpico Russo, nem pelos membros do COI na Rússia. Só se pode impor sanções a quem for responsável por algo”, justificou Thomas Bach, na abertura do evento, que decorre em Seul.



A posição do dirigente alemão foi duramente criticada por vários membros da assembleia, que lamentaram ter de compartilhar o espaço onde o evento decorre com representantes russos e bielorrussos, enquanto os ucranianos se vêm obrigados a seguir os trabalhos à distância, desde o seu país parcialmente ocupado.



“Deveria ser ao contrário”, resumiu o presidente do comité dinamarquês, Hans Natorp, mas Bach escudou-se “no interesse de todos”, advertindo que o COI resistirá “com firmeza a qualquer tentativa de politização do desporto”.



O dirigente alemão também encontrou uma justificação para a contradição que se retira da defesa da presença dos dirigentes russos e bielorrussos em Seul e da decisão do COI de suspender atletas daqueles países ou impedi-los de utilizar símbolos nacionais. Uma justificação que retira todo o odioso do organismo olímpico internacional.



Segundo Bach, o COI optou por aquela via por considerar que dessa forma estaria a proteger os atletas da Rússia e da Bielorrússia, perante a possibilidade de outros países impedirem a sua entrada para disputarem provas e que o fez “com o coração pesado”.