Presidente do Comité Olímpico de França demite-se

Brigitte Henriques, antiga vice-presidente da Federação Francesa de Futebol (FFF), deixou o cargo após ano e meio de conflitos, rivalidades internas e uma "guerra aberta" com o seu antecessor, Denis Masseglia.A secretária-geral, Astrid Guyart, vai assegurar interinamente a liderança do organismo olímpico, até à eleição de um novo presidente, “nos próximos três meses”, detalhou o comunicado do CNSOF.”, reagiu o presidente de uma das federações presentes numa das reuniões magnas mais concorridas do organismo, citado pela agência noticiosa francesa AFP.O CNOSF enfrenta há mais de ano e meio uma crise sem precedentes, entre ameaças e denúncias, revelações e trocas de emails na comunicação social.Este clima tornou-se insustentável nos últimos dias, depois de Denis Masseglia ter avançado com uma queixa judicial por abuso de confiança de Brigitte Henriques.”, assinalou o presidente de uma outra federação, igualmente citado pela AFP.