Presidente do comité organizador "100% confiante" na realização dos Jogos Olímpicos

Numa entrevista à BBC Sport, publicada hoje, a 50 dias do início de Tóquio2020, Hashimoto referiu estar convencida de que os Jogos se vão desenrolar como previsto, entre 23 de julho e 08 de agosto, um ano depois das datas iniciais.



"Acredito que a possibilidade de estes Jogos acontecerem é de 100%, nós vamos fazê-los", assegurou a responsável.



Hashimoto acredita que uma anulação dos Jogos é praticamente inconcebível neste momento, a não ser que "diversos países do mundo conheçam situações muito graves e que as delegações da maioria dos países não consigam" viajar para o Japão.



"A menos que aconteça uma situação destas, os Jogos não serão anulados", assegurou.



Hashimoto voltou a admitir que estes poderão ser os primeiros Jogos Olímpicos disputados sem público, se a exclusão de adeptos locais for considerada essencial para prevenir a propagação do novo coronavírus. A organização já excluiu a possibilidade de haver adeptos estrangeiros.



"O grande desafio será saber como podemos controlar e gerir o fluxo de pessoas. Se há uma epidemia durante os Jogos e se isso representa uma crise ou uma situação de emergência, penso que temos de estar preparados para organizar estes Jogos sem nenhum espetador", referiu.



A 50 dias do início dos Jogos, a presidente do comité organizador garantiu que o país está preparado para receber os atletas, "graças às medidas de prevenção de infeções".



"E para que o Japão se sinta seguro de vos receber, peço-vos, a todos os atletas, que sejam responsáveis nas suas ações e que respeitem as regras", apelou.