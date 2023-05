Presidente do COP acusa Governo de desprezar o olimpismo

”, lamentou José Manuel Constantino.O presidente do COP defende que ao longo da sua governação António Costa delegou funções nos ministros com a tutela do Desporto – Tiago Brandão Rodrigues, primeiro, e a Ana Catarina Mendes na atual legislatura - e nos secretários de Estados responsáveis pelo setor, nomeadamente João Paulo Rebelo e João Paulo Correia.“Nunca esteve presente numa iniciativa nossa, mas está presente nas iniciativas do Comité Paralímpico. É uma opção política. Claro, é um sinal que está a ser dado, que há uns que são mais importantes do que outros. Não posso ler isto de outra maneira. Eu creio que ele não faz isto por não apreciar muito o presidente do Comité Olímpico, ou achar que o nosso trabalho não é um trabalho que seja útil ao país, (mas) porque, do ponto de vista da hierarquia e da importância das suas opções políticas, isto não é prioridade. Como não é prioridade…”, defendeu.José Manuel Constantino criticou o facto de António Costa recorrer a “uma rede social privada” para felicitar atletas e federações quando as missões portuguesas conquistam medalhas.“O Comité Olímpico, zero. E assim vamos convivendo, porque, de facto, não há sinais evidentes de que isto possa mudar. E, portanto, eu vou terminar os meus dias com a mágoa de não ter sido capaz de alterar este estado de coisas. Mas, pese embora o facto de estar doente e de estar cansado, não me resigno. E enquanto eu puder lutar, lutarei”, disse, visivelmente emocionado.O dirigente olímpico detalhou que nos quase 10 anos de exercício de funções nunca recebeu “nenhum elogio ou nenhuma palavra de apreço da parte do primeiro-ministro, relativamente às conquistas que os atletas portugueses têm em eventos olímpicos”.O dirigente deixou uma palavra de apreço a João Paulo Correia, enaltecendo a cooperação do atual secretário de Estado do Desporto com o COP.”, finalizou.





Críticas alargadas a Moedas e o Museu Olímpico



José Manuel Constantino responsabilizou também o presidente da Câmara de Lisboa pelo atraso na construção do Museu Olímpico, revelando esperar que Carlos Moedas encontre tempo para receber o presidente do Comité Olímpico de Portugal (COP).



“(O Museu Olímpico) está parado. Nós pedimos uma reunião ao presidente da Câmara Municipal de Lisboa, o engenheiro Carlos Moedas, que nos remeteu para um vereador. O presidente do Comité Olímpico de Portugal não é recebido por vereadores. Ou é recebido pelo presidente ou não é recebido”, argumentou.



José Manuel Constantino lembrou que o presidente da autarquia lisboeta “quando recebe o Sporting, ou o Benfica, ou o futebol, não manda o vereador recebê-los”.





Constantino enaltece papel da ADoP



José Manuel Constantino elogiou a direção da Autoridade Antidopagem de Portugal por ter devolvido o prestígio a Portugal nas instâncias internacionais, definindo como “muito importante” a recuperação das credenciais do Laboratório de Análises de Dopagem (LAD) de Lisboa.



“(É) muito importante. Pode ser que um dia se faça a história do que foi a odisseia do laboratório (LAD) e da Autoridade Antidopagem de Portugal até o momento em que a atual direção tomou a responsabilidade do laboratório. Eu próprio e alguns dos que aqui me acompanham, em reuniões internacionais, éramos procurados pela Agência Mundial Antidopagem, manifestando as preocupações que tinha relativamente ao que estava a passar em Portugal, e ao risco de Portugal não poder sequer organizar competições internacionais”, recordou.



O comité executivo da Agência Mundial Antidopagem (AMA) aprovou, em 23 de setembro de 2022, a recomendação do seu grupo consultivo de especialistas em laboratórios para reacreditar o LAD.







Polémica no judo pode afetar resultados



O presidente do Comité Olímpico de Portugal (COP) defendeu que será difícil evitar que o clima instalado entre judocas e a Federação Portuguesa de Judo “não tenha consequência do ponto de vista dos resultados” desportivos.



“A reposição de uma relação de confiança nova não é imediata, até porque, com exceção do presidente (Sérgio Pina), a atual direção transita de uma data anterior. Não vai ser fácil evitar que o clima que foi criado nas relações pessoais não tenha consequência do ponto de vista da preparação desportiva. E a preparação desportiva não tenha consequência do ponto de vista dos resultados”, declarou.



No final de abril, Pina sucedeu na presidência da Federação Portuguesa de Judo (FPJ) a Jorge Fernandes, destituído em dezembro, após um inquérito do Instituto Português da Juventude e Desporto (IPDJ), por incompatibilidades no cargo, nomeadamente a contratação do filho para a federação e o desempenho de cargo de treinador em clube.