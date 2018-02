Presidente do COP e chefe de missão felizes com participação lusa em Pyeongchang

Lusa Comentários 27 Fev, 2018, 16:22 | Outras Modalidades

“É um balanço positivo. Cumpriram-se as expectativas e num caso até se ultrapassou em relação aos resultados desportivos. Esta missão vale também pelas relações de proximidade que se estabelecem no âmbito da diplomacia desportiva, com outros comité olímpicos, com o Comité Olímpico Internacional, com as federações desportivas internacionais. No plano desportivo e no plano diplomático, consideramos que foi uma representação positiva”, assumiu o presidente do COP.



À chegada a Lisboa, após o regresso da Coreia do Sul, José Manuel Constantino quis dar “os parabéns pelos resultados que alcançaram” os dois representantes lusos nos Jogos – Arthur Hanse (66.º no slalom gigante e 38.º no slalom) e Kequyen Lam (113.º nos 15km estilo livre de esqui de fundo).



Constantino salientou, sobretudo, a “relação de proximidade” conseguida pela Federação de Desportos de Inverno de Portugal (FDIP) em PyeongChang, e a presença do presidente do Comité Olímpico Internacional junto da delegação portuguesa.



“Estas coisas não valem a pena apenas pelos resultados desportivos que se alcançam, mas também pelas relações de proximidade que se conseguem estabelecer e que trazem vantagens noutros planos. Nesse balanço consideramos que foi uma prestação muito positiva”, assumiu.



Para Pedro Farromba, presidente da FDIP e que foi chefe de missão, disse também que chega a Portugal com “um balanço positivo”.



“Nós tínhamos estabelecido uma série de parâmetros para a missão, que passavam por ter uma melhor classificação no ‘cross country’, conseguimos, num momento que se tornou épico naquilo que é o espírito olímpico [Kequyen Lam esperou pelos últimos classificados junto à meta]. Depois tivemos duas provas do Arthur, uma muito boa no slalom gigante e uma excelente no slalom, com um 38.º lugar, que está já ao nível dos grandes países. O que nos deixa com muita vontade de olhar já para o próximo ciclo olímpico”, referiu.