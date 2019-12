Presidente e Governo felicitam selecção de futebol de praia

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, felicitou a seleção portuguesa de futebol de praia, que se sagrou, em Assunção, campeã do mundo da modalidade, ao derrotar na final a Itália (6-4).



"Campeões do mundo pela terceira vez, depois das conquistas de 2001 e 2015. Portugal afirma-se cada vez mais nesta modalidade, para grande alegria e orgulho de todos os portugueses", pode ler-se na nota enviada pelo chefe de Estado à agência Lusa.



Portugal sagrou-se hoje, pela terceira vez, campeão do mundo de futebol de praia, depois das edições de 2001 e 2015, batendo na final a Itália por 6-4.



O Governo, através do secretário de Estado da Juventude e Desporto, João Paulo Rebelo, destacou o "orgulho" por mais um título mundial da seleção portuguesa de futebol de praia, após triunfo por 6-4 sobre a Itália, no Paraguai.



"Mais um dia de ouro para o futebol de praia português. Portugal volta a sagrar-se campeão do mundo. Que orgulho! Os meus parabéns a toda a equipa e à FPF", escreveu, na rede Twitter.



O ano de 2019 fica na história da seleção, que também se sagrou campeã da Europa e conquistou o ouro nos II Jogos Europeus.