Presidente envia condolências à família do karateca Raul Cerveira

"O Presidente Marcelo Rebelo de Sousa lamenta a morte do mestre de Karaté Raul Cerveira e apresenta à família enlutada as mais sentidas condolências", lê-se no site da Presidência, que apresenta Raul Cerveira como "um dos grandes impulsionadores do Karaté no nosso país e um promotor ativo e dinâmico do associativismo na modalidade".



Segundo a Presidência, "o 'Senhor Karaté' marcou, de forma inextinguível, gerações de karatecas, pela forma empenhada e altruísta como soube transmitir os valores do Karaté, em particular, e do Desporto, no geral".



Foi, conclui-se no texto, "uma figura ímpar no desenvolvimento das Artes Marciais em Portugal a quem o Presidente da República reconhece o trabalho e a dedicação de uma vida".



Raul Cerveira nasceu a 11 de abril de 1944, em Lisboa, e começa a praticar karaté com 20 anos, em 1964, fundando em 1980 a Associação Nacional de Karaté-do.



Em 1985 funda a Federação Portuguesa de Karaté e Disciplinas Associadas, e no ano seguinte ganha o título de mestre, atribuído pelo Ministério da Educação e Cultura.



De acordo com a informação disponível no site da Federação, em 1992 fundou a Federação Nacional de Karaté - Portugal, da qual é presidente entre 1992 e 1993, tendo regressado à direção entre 2001 e 2007.