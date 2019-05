Primeiro dia de Portugal no Europeu de Surf Adaptado

RTP Comentários 22 Mai, 2019, 20:23 | Outras Modalidades

A seleção lusa teve hoje o seu primeiro dia de competição no Europeu de Surf Adaptado, a decorrer em Viana do Castelo, e todos os atletas foram à água tentar a sua melhor performance nas ondas.



Os pontos das baterias alcançados por cada atleta da seleção serão somados ao longo dos três dias de competição (quarta, quinta e sexta) e no sábado, no último dia de competição, far-se-ão as finais, usando as melhores notas de cada atleta por ronda.



"Foi um bom começo para a nossa seleção. Os atletas estão motivados e as condições do mar estão favoráveis para conseguirmos fazer um bom surf", refere João Aranha, presidente da Federação Portuguesa de Surf.



Na próxima sexta-feira serão apurados os atletas e as seleções que vão às finais.