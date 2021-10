Primeiro-ministro felicita seleção portuguesa por passagem à final

"Estamos na final! Parabéns à seleção de futsal que hoje garantiu uma presença, inédita, numa final do campeonato do mundo", escreveu o governante, na rede social Twitter.

A seleção portuguesa de futsal vai defrontar a campeã Argentina no jogo decisivo, no domingo, após vencer nas meias-finais o Cazaquistão, por 4-3, no desempate por grandes penalidades (2-2 no prolongamento), hoje em Kaunas.

António Costa elogiou a "grande entrega e determinação" da formação liderada por Jorge Braz, enviando votos de "muita força para domingo" a todo o grupo.

Portugal, que já superou o melhor resultado de sempre na competição, o terceiro lugar alcançado em 2000, na Guatemala, vai disputar a final do Mundial de 2021 no domingo, frente à campeã Argentina, enquanto o Cazaquistão defrontará o Brasil no jogo de atribuição do terceiro e quarto lugares.