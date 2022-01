Primos concretizam sonho ao terminar o Dakar2022

Na etapa desta sexta-feira, que ligou Bisha a Jeddah, com 164 quilómetros cronometrados, Mário e Rui Franco (Yamaha) terminaram na 17.ª posição, o que lhes valeu o 13.º posto final, a 13:23.43 horas do vencedor, o chileno Francisco Lopez (Can-Am).





Rui Gonçalves (Sherco) foi o melhor português nas duas rodas, na 11.ª posição, a 5.20 minutos do vencedor.





Nesta última tirada, Joaquim Rodrigues Jr. (Hero) foi 16.º, a 7.44, enquanto António Maio (Yamaha) foi 19.º, a 9.20.







Joaquim Rodrigues marcou a participação portuguesa neste Dakar ao vencer a 3.ª etapa, o que coloca o piloto natural de Barcelos numa lista restrita de vencedores lusos nas estapas da prova.



Rui Gonçalves, Mário Patrão e Paulo Fiúza, navegador do piloto Vaidotas Zala, estiveram igualmente em destaque neste Dakar2022.



Assim, nos Protótipos ligeiros, Mário Franco / Rui Franco foram 13.ºs, na Motos, Joaquim Rodrigues foi 14, António Maio foi 21.º, Rui Gonçalves 24.º, Mário Patrão 42 .º e 1.º nos Veteranos, Alexandre Azinhais 69.º, Arcélio Couto 80.º e Pedro Bianchi Prata 105.º



Nos carros, Vaidotas Zala e Paulo Fiúza foram 11.ºs e Miguel Barbosa e Pedro Velosa foram 35.ºs



Nos SSV, Luís Portela de Morais e David Megre foram 7.ºs e Rui Oliveira e Fausto Mota foram 16.ºs



Mário Patrão (KTM) foi 45.º, Pedro Bianchi Prata (Honda) 86.º, Alexandre Azinhais (KTM) 87.º, Arcélio Couto (Honda) 101.º e Paulo Oliveira (KTM) 105.º.





Joaquim Rodrigues Jr. foi 14.º, a 1:15.44 horas do vencedor, António Maio foi 21.º e Rui Gonçalves terminou em 24.º.Mário Patrão foi 42.º, sexto entre os pilotos sem assistência e primeiro dos veteranos, enquanto Alexandre Azinhais concluiu a prova em 69.º, Arcélio Couto em 80.º, Pedro Bianchi Prata em 105.º e Paulo Oliveira em 116.º.Nos SSV, Luís Portela de Morais e David Megre (Can-Am) fecharam a prova com um 24.º posto na derradeira etapa, sendo sétimos da geral desta categoria e melhores portugueses na classificação nesta edição. Terminaram a 3:20.29 horas do vencedor, o norte-americano Austin Jones (Can-Am).