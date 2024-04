Primoz Roglic falha Liège-Bastogne-Liège

Numa nota publicada no site oficial, a equipa alemã refere que o esloveno vai continuar "focado em recuperar das lesões sofridas na Volta ao País Basco nos próximos dias".



De acordo com a BORA-hansgrohe, Roglic deve retomar os treinos na bicicleta na próxima semana, pelo que vai falhar as clássicas belgas Flèche Wallonne (17 de abril) e Liège-Bastogne-Liège (21).



"Primoz esteve connosco toda a semana para tratar das suas lesões e do seu joelho. Queremos dar ao seu corpo tempo para recuperar totalmente destas lesões, porque o nosso grande objetivo é a Volta a França. Por isso é que decidimos focarmo-nos no seu treino na próxima semana", disse o diretor de performance da equipa, Dan Lorang.



Segundo classificado do Tour em 2020 e três vezes vencedor da Volta a Espanha, caiu, em 04 de abril, na quarta etapa da Volta ao País Basco, acabando por abandonar de imediato a corrida, quando liderava.



Além de Roglic, a queda, que levou à neutralização da etapa, também afetou o dinamarquês Jonas Vingegaard (Visma-Lease a bike), vencedor das duas últimas edições do Tour, Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) e Jay Vine (UAE Emirates).