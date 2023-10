Primoz Roglic vai alinhar na BORA-hansgrohe

Roglic, de 33 anos, assinou pela BORA-hansgrohe, depois de ter anunciado, no passado sábado, que iria deixar a Jumbo-Visma, sua equipa desde 2016 e que se deverá fundir com a Soudal Quick-Step.O esloveno terminou no terceiro lugar a última edição da Volta a Espanha, prova que venceu em 2019, 2020 e 2021, tendo conquistado este ano pela primeira vez a Volta a Itália, depois do terceiro lugar em 2019.No Tour, conta como melhores resultados o segundo lugar em 2020 e o quarto em 2018, antes das desistências na sequência de quedas nas últimas duas presenças, em 2021 e 2022.”, afirmou Roglic, citado pela sua nova equipa.Além de vitórias nas quatro "grandes voltas", Roglic soma 80 triunfos na carreira, entre os quais no Paris-Nice, no Critério Dauphiné e na Liège-Bastogne-Liège, deixando cada vez mais Jonas Vingegaard como líder da Jumbo-Visma, um estatuto confirmado com os dois triunfos do dinamarquês no Tour.”, afirmou o diretor desportivo da BORA-hansgrove, Ralph Denk.Na formação alemã, Roglic vai encontrar o australiano Jai Hindley e o russo Alexander Vlasov, tradicionalmente candidatos aos primeiros lugares das ‘grandes voltas’, bem como a promessa belga Cian Uijtdebroeks.