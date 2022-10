Primoz Roglic vai ser operado ao ombro direito

", afirmou.Roglic, de 33 anos, tem estado implicado em várias quedas, entre as quais uma na Volta a França, na qual acabaria por desistir antes do início da 15.ª etapa, já depois de ter deslocado o ombro na quinta tirada.Na Volta a Espanha, na qual tentava a quarta vitória consecutiva, o campeão olímpico do contrarrelógio também foi obrigado a desistir, após uma queda violenta na 16.ª etapa, que o obrigou a terminar a temporada.