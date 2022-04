Primoz Roglic vence contrarrelógio de abertura da Volta ao País Basco

O primeiro líder da ‘Itzulia’ de 2022 cumpriu os 7,5 quilómetros em Hondarribia em 9.48 minutos, ‘voando’ a quase 46 quilómetros por hora (45,980) para gastar cinco segundos menos do que Evenepoel e 16 em relação a Cavagna.



O campeão olímpico de contrarrelógio, de 32 anos, já conquistou a prova em 2018 e 2021, e em ambas as vitórias triunfou no ‘crono’ da corrida de uma semana, procurando agora prosseguir a boa forma após o triunfo no Paris-Nice.



Evenepoel, outro dos favoritos à vitória final, foi o que se aproximou mais, com os britânicos Geraint Thomas e Adam Yates, da INEOS, respetivamente em quarto e quinto, a 18, o mesmo tempo também de Aleksandr Vlasov (BORA-hansgrohe), sexto.



À porta do ‘top 10’, em 13.º, ficou o especialista português Nelson Oliveira (Movistar), a 25 segundos, enquanto Ruben Guerreiro (EF Education-Easy Post), outro candidato à geral, figura no 34.º posto, a 35. André Carvalho (Cofidis) foi 133.º.



Na terça-feira, a segunda etapa, e primeira em pelotão, liga Leitza a Viana em 207,6 quilómetros, com três contagens de montanha, duas de terceira categoria e uma de segunda.