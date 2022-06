Primoz Roglic vence Critério Dauphiné, Jonas Vingegaard ganha última etapa

A tirada decisiva foi mesmo uma demonstração de força da Jumbo-Visma, nomeadamente quando a 5,3 quilómetros da meta Vingegaard acelerou e levou Roglic na roda, deixando para trás o australiano Ben O'Conner (AG2R Citroën) que, ainda assim, aguentou firme e perdeu somente 15 segundos para a dupla rival, ao contrário do resto do grupo.



Os 138,8 quilómetros, entre Saint-Alban-Leysse e o Plateau de Salaison, com chegada em montanha, foram concluídos pela dupla da frente em 3:49.20.



Os três repetiram o pódio final, com Roglic a terminar com 40 segundos de avanço para Vingegaard e 1.41 para O'Connor.



Roglic, de 32 anos, e que em março tinha ganho a clássica Paris-Nice, procura inédita vitória na Volta a França, que começa em 01 de julho, e na qual vai ter mais concorrência, inclusivamente do seu colega de equipa, que terminou a tirada em evidente melhor condição física.



"No Tour vai ser mais difícil fazermos o mesmo que hoje, pois faltam aqui grandes ciclistas. Ainda assim, vamos tentar ganhar a competição com um de nós", disse Vingegaard, de 25 anos, sem se colocar num plano inferior nas prioridades da Jumbo-Visma.



Roglic falou de um "dia incrível" para a equipa, que assim reforçou a "confiança", considerando que o trabalho realizado está a levar as coisas "na direção certa".



Ruben Guerreiro (EF Education-EasyPost) brilhou novamente, acabando em quinto, a 53 segundos, subindo mais seis posições para acabar num honroso top-10, nomeadamente em nono, a 3.48 minutos.



Ivo Oliveira (UAE Emirates) foi 123.º, a 27.15, perdendo uma posição para concluir o Dauphiné em 110.º, a 1:10.27 horas.