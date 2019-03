Primoz Roglic vence Volta aos Emirados Árabes Unidos, Rui Costa 17.º

Lusa Comentários 02 Mar, 2019, 14:35 | Outras Modalidades

Roglic, de 29 anos, liderou a prova desde o contrarrelógio por equipas no primeiro dia e hoje foi 26.º na sétima e última etapa, com o mesmo tempo do vencedor, o irlandês Sam Bennett (Bora-hansgrohe).



O pelotão, que também integrou Rui Costa, concluiu os 145 quilómetros desta última etapa, entre o parque de ‘safari’ no Dubai e o centro comercial na mesma cidade, em 3:17.51 horas.



Na geral, Roglic garantiu a vitória com 26:27.29 horas, menos 31 segundos do que o espanhol Alejandro Valverde (Movistar), na primeira prova da época do campeão do mundo no ‘Wold Tour’, e 44 do que francês David Gaudu (Groupama–FDJ), terceiro classificado.



Nelson Oliveira (Movistar Team) foi 96.º na tirada, a 22 segundos da frente, e terminou a corrida na 66.ª posição, a 28 minutos do vencedor.