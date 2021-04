Processo para vacinação da missão paralímpica está a ser articulado

"A chefia da missão e a `task force` responsável pelo plano de vacinação reuniram pela primeira vez na segunda-feira, para pôr o processo em marcha", disse José Lourenço, à agência Lusa, admitindo que "ainda não há data definida" para o início da vacinação.

De acordo com o presidente do CPP, o processo de vacinação deve "abranger cerca de 100 pessoas", entre as quais se incluem atletas, treinadores, guias, assistentes de competição e direção da missão.

José Lourenço explicou que as pessoas a vacinar "de acordo com os critérios estabelecidos" devem agora ser indicadas pelo CPP e pelas federações com atletas envolvidos no projeto de preparação.

Os Jogos Paralímpicos Tóquio2020, adiados um ano devido à pandemia de covid-19, vão realizar-se entre 24 de agosto e 05 de setembro, sucedendo aos Olímpicos, que decorrerão entre 23 de julho a 08 de agosto.