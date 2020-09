Programa de Reabilitação de Infraestruturas Desportivas abrange mais de 100 espaços

Segundo a listagem publicada no sítio ‘online' do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), a região com mais espaços abrangidos é a de Lisboa e Vale do Tejo, com 30 intervenções publicadas, seguida do Centro (26), do Norte (25), Algarve (nove) e Alentejo (oito).



Segundo a nota governamental, a edição de 2020 recebeu "um número significativo de candidaturas", comprovando uma tendência crescente de concorrência ao programa lançado em 2017.



"Nesta quarta edição, foram alocados mais de 2 milhões de euros (que devem ser majorados com investimento local), distribuídos de norte a sul do país", pode ler-se no comunicado.



Entre o tipo de trabalhos elencados estão melhoramentos de eficiência energética, remoção de amianto, substituição de pisos de pavilhões e outras estruturas, reparações em balneários ou bancadas, entre outras medidas de "ampliação de valências existentes".



Desde 2017, nota o Governo, cerca de quatro centenas de infraestruturas desportivas beneficiaram de reabilitação, "num investimento global de mais de 20 milhões de euros, financiando o Governo, através do IPDJ, cerca de sete milhões de euros".