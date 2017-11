Prova açoriana abre calendário do Europeu de ralis de 2018

Lusa 29 Nov, 2017, 17:14 | Outras Modalidades

Segundo uma nota no sítio oficial do Campeonato da Europa de Ralis (ERC), a prova açoriana será a primeira do campeonato, que fecha entre 12 e 14 de outubro, com a realização do Rali Liepaja, na Letónia.

O coordenador do ERC, citado no mesmo comunicado, manifestou-se "muito satisfeito" em revelar os primeiros detalhes do calendário de 2018, sendo que a totalidade do mesmo só será anunciada após o conselho mundial do desporto motorizado FIA, que se realiza em Paris, em 6 de dezembro.

"A abertura do ERC nos Açores pela primeira vez, em março deste ano, foi um grande sucesso. Estamos muito satisfeitos por podermos aproveitar esse sucesso e garantir que tenhamos para o ano o melhor começo possível, num dos eventos mais espetaculares do campeonato", confessou Jean-Batiste Ley.

Ao todo, serão oito os ralis, "num misto de provas de pisos de terra e asfalto", a realizarem-se no próximo ano, sendo que o Rali das Ilhas Canárias, entre 03 e 05 de maio, será "a segunda prova da temporada" e a primeira de asfalto.

Bruno Magalhães, vice-campeão europeu de ralis, foi vencedor da última edição do Azores Airlines Rally, que se realizou de 29 de março a 01 de abril deste ano.