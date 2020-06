Provas da Liga Diamante de Eugene e Paris canceladas

A competição de Paris, marcada inicialmente para junho e depois reagendada para 06 de setembro, foi anulada pela Federação Francesa de Atletismo devido, entre outros fatores, "às restrições sanitárias em vigor" e "à incerteza sobre a presença de atletas oriundos do mundo inteiro".

Os organizadores do `meeting` de Eugene justificaram o cancelamento da prova, prevista para 04 de outubro, com as "condições sanitárias" que vigoram no estado norte-americano de Oregon.

A Liga Diamante, que com estes dois cancelamentos fica reduzida a 11 provas, em vez das 15 inicialmente previstas, deverá ter início em 14 de agosto, no Mónaco, seguindo-se, em 23 do mesmo mês, o `meeting` de Estocolmo.

Além das duas provas hoje canceladas, já tinham sido retirados do calendário a de Rabat e a de Londres, que deveriam ter sido disputados em 31 de maio e 04 de junho, respetivamente.

A pandemia de covid-19 já provocou quase 487 mil mortos e infetou mais de 9,6 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.