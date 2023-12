Pugilista tailandês suspeito de violação a jovem

De acordo com a agência noticiosa Thai News Agency, Kamsing, campeão olímpico de peso pluma em Atlanta1996, foi ouvido de forma informal, depois de uma jovem de 17 anos o ter acusado de agressão sexual, na noite de sábado, num hotel, para onde foram depois de se terem conhecido num bar.O responsável pela investigação, Suparek Suwanrach, explicou que os advogados de Somluck Kamsing, que é visto no país como um herói nacional, têm agora 15 dias para apresentarem a defesa do ex-pugilista.Somluck Kamsing, de 50 anos, é também suspeito de ter separado a menor dos pais, de a ter sequestrado e de ter usado a força para fins sexuais.O antigo atleta reconheceu ter mantido relação íntimas com a jovem, desconhecendo que esta era menor de idade, mas negou todas as acusações e pediu que a “justiça faça o seu trabalho”.