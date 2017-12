Putin diz que a Rússia não vai boicotar Jogos Olímpicos de Inverno

Lusa 06 Dez, 2017, 16:18 | Outras Modalidades

“Seguramente, não iremos declarar nenhum boicote, nem impediremos os nossos atletas olímpicos de participarem, se pretenderem fazê-lo a título individual”, disse Putin.



A Rússia foi afastada dos Jogos Olímpicos de Inverno Pyeongchang2018 pelo COI, devido à dopagem institucionalizada no país, mas os seus atletas podem competir na Coreia do Sul sob a bandeira olímpica.



O presidente admitiu que a Rússia “é, em parte, responsável” pela sua exclusão da competição internacional, uma vez que “forneceu os motivos” para que ela se concretizasse, ainda que considere excessiva a punição imposta pelo COI.



O COI anunciou ainda a irradiação do vice-primeiro ministro russo, Vitaly Mutko, que durante vários anos tutelou o desporto no país e terá sido uma das peças base do alegado esquema de doping generalizado.



O escândalo do alegado esquema de dopagem sistemática patrocinado pelo governo russo foi revelado em dezembro de 2014, num documentário da estação televisiva alemã ARD, levando à abertura de procedimentos disciplinares por parte do COI e da Agência Mundial Antidopagem (AMA).



O Kremlin negou veementemente o funcionamento de um programa de doping patrocinado pelo estado e os órgãos de comunicação social estatal desvalorizaram a proibição por considerarem fazer parte de um plano para prejudicar a Rússia.