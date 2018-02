PyeongChang2018: Kalla conquista o primeiro ouro e Bjorgen faz história

Lusa 10 Fev, 2018, 12:16 | Outras Modalidades

Apesar de não ter conseguido o título nesta prova de esqui de fundo, em que as esquiadoras fazem 7,5 quilómetros em estilo clássico e 7,5 em estilo livre, Bjorgen, de 37 anos, tornou-se a atleta com mais medalhas em Jogos de Inverno, com 11 ‘metais’, a apenas dois do compatriota Ole Einar BJörndalen, recordista global.



Kalla gastou 40.44,9 minutos para cumprir o percurso, menos 7,8 segundos do que Bjoergen e 10,1 do que a finlandesa Krista Parmakoski.



Ainda hoje serão distribuídos mais quatro títulos olímpicos, no sprint de 7,5km feminino de biatlo, nos 1.500 metros masculinos de patinagem de velocidade em pista curta, na pista normal individual masculina de saltos de esqui e nos 3.000 metros femininos de patinagem de velocidade.