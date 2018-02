Partilhar o artigo PyeongChang2018: Ministro do Desporto russo pede ao COI que acate decisão do TAS Imprimir o artigo PyeongChang2018: Ministro do Desporto russo pede ao COI que acate decisão do TAS Enviar por email o artigo PyeongChang2018: Ministro do Desporto russo pede ao COI que acate decisão do TAS Aumentar a fonte do artigo PyeongChang2018: Ministro do Desporto russo pede ao COI que acate decisão do TAS Diminuir a fonte do artigo PyeongChang2018: Ministro do Desporto russo pede ao COI que acate decisão do TAS Ouvir o artigo PyeongChang2018: Ministro do Desporto russo pede ao COI que acate decisão do TAS