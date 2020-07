Qatar quer organizar os Jogos Olímpicos de 2032

”, disse o presidente do comité olímpico do Qatar à agência noticiosa AFP.O Qatar não pode concorrer à organização dos Jogos Olímpicos de 2016 e 2020, por se ter disponibilizado para acolher o evento em outubro, sem ter discutido previamente a questão com o COI.Em 2022, o Qatar vai organizar o Mundial de futebol, competição que teve de ser adiada do verão para novembro e dezembro, devido às elevadas temperaturas na região.

Além do Qatar, também a Índia, o estado australiano de Queensland, e Xangai manifestaram interesse em candidatar-se à organização dos Jogos Olímpicos2032, tendo também já sido equacionada a possibilidade de uma candidatura conjunta de Seul e Pyongyang, capitais da Coreia do Sul e do Norte, respetivamente.