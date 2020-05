Qualificação do voleibol de praia para Tóquio2020 adiada por um ano

“O novo prazo de qualificação para o ‘ranking’ olímpico foi prorrogado até 13 de junho de 2021 e a lista [de qualificados] será publicada em 14 de junho de 2021”, pode ler-se no comunicado divulgado pela FIVB.



A FIVB acrescenta que esta adaptação surge após aprovação do Conselho Executivo do Comité Olímpico Internacional e do Conselho de Administração do organismo regulador do voleibol mundial.



Contudo, os critérios de elegibilidade permanecerão os mesmos, com as equipas a serem obrigadas a participar, no mínimo, em 12 provas de qualificação, sendo que os 12 melhores resultados contam para o ‘ranking’.



Após a declaração de pandemia, em 11 de março, as competições desportivas de quase todas as modalidades foram disputadas sem público, adiadas – Jogos Olímpicos Tóquio2020, Euro2020 e Copa América -, suspensas, nos casos dos campeonatos nacionais e provas internacionais, ou mesmo canceladas.



Os campeonatos de futebol de França e dos Países Baixos foram cancelados, enquanto outros países preparam o regresso à competição, com fortes restrições, como sucede na Alemanha, Inglaterra, Itália, Espanha e Portugal, que tem o reinício da I Liga previsto para 04 de junho.



A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 290 mil mortos e infetou mais de 4,2 milhões de pessoas em 195 países e territórios. Mais de 1,4 milhões de doentes foram considerados curados.