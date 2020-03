"Quarterback" Tom Brady vai jogar dois anos nos Tampa Bay Buccaneers

Tom Brady, que conquistou seis vezes o Super Bowl ao serviço dos Patriots, o que o torna o jogador com mais títulos da NFL, afirmou que vai entrar “numa nova viagem” no mundo futebol americano.



“Estou entusiasmado e com fome [de títulos]. Se há coisa que aprendi sobre o futebol americano é que ninguém se importa com o que fizeste na época passada ou antes disso”, escreveu o jogador, de 42 anos, numa mensagem nas redes sociais.



Tom Brady assinou um contrato de duas temporadas com os Buccaneers, num valor de 30 milhões de dólares por época.



“Estou a começar uma nova viagem e agradeço aos Buccaneers por me darem a oportunidade de fazer aquilo que amo. Quero conhecer os meus colegas e treinadores e dizer-lhes que podem confiar em mim”, acrescentou o jogador.