Quatro candidatos ao cetro nacional de ralis no Rali Vidreiro

Após sete etapas do Campeonato de Portugal de Ralis (CPR), o quarteto enfrenta, na sexta-feira e no sábado, os últimos troços, com uma diferença de seis pontos reais, quando ainda estão 28 em disputa.De acordo com os regulamentos do CPR, cada piloto vai descartar o seu pior resultado da época, alterando a previsibilidade do desfecho.Miguel Correia ocupa o primeiro lugar, com 116 pontos, seguido de Fontes, campeão em 2015 e 2016, com 115, sendo que ambos vão descontar 10 pontos, correspondentes ao pior resultado até ao momento.A prova da Marinha Grande apresenta, este ano, dois troços novos, mantendo os dois da zona do pinhal, em que os carros atingem velocidades perto dos 200 km/h durante vários minutos.Sendo dos últimos troços da prova, poderá haver tentação de trocar as caixas de velocidades para uma de relações mais longas (que permita velocidades mais elevadas, sendo menos eficaz nos troços sinuosos) no último parque de assistência.