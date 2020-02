Quatro favoritos ao título nacional de ralis com Ricardo Teodósio à cabeça

O piloto algarvio voltou a sentir "dificuldades" em montar o projeto para esta temporada, apesar do título nacional conquistado em 2019, falhando o objetivo de conseguir a internacionalização.", revelou Teodósio à agência Lusa.No entanto, o campeão nacional manteve o carro que lhe valeu o título de 2019 e espera começar "com o pé direito" a nova temporada, tentando ser "o melhor dos portugueses" em Fafe.





Tanak e Sordo são atrações







Em 2020, o Nacional de ralis terá 10 provas, das quais os pilotos devem escolher oito para participar, contando, para efeitos de classificação, os sete melhores resultados.A prova minhota, que abre o campeonato a partir de sexta-feira, terá a participação do campeão mundial de ralis, o estónio Ott Tanak, e do espanhol Dani Sordo, ao volante de dois Hyundai i20 WRC, de desempenho superior aos modelos R5 utilizados pelos pilotos do Nacional., mesmo se os dois "mundialistas" não podem disputar o troço de Santa Quitéria, por vir a ser utilizado também no Rali de Portugal, prova pontuável para o Campeonato do Mundo, pois ficariam em vantagem face à concorrência do WRC.Para além de Teodósio, Armindo Araújo estreia este ano um novo projeto, tendo trocado o Hyundai i20 R5 pelo Skoda Fabia R5, na tentativa de conquistar o sexto título português.. "", referiu.José Pedro Fontes (Citroën C3), que foi campeão em 2015 e 2016, acredita ter superado definitivamente o grave acidente sofrido no Rali de Portugal de 2017, que condicionou as épocas seguintes.", disse. Para isso, conta com "um carro mais evoluído".diz mesmo que". "", disse.(Hyundai i20) também ambiciona lutar pelo título, que lhe escapa desde 2009. "", contou.O açoriano Ricardo Moura, campeão em 2011, 2012 e 2013, será um dos ausentes da prova de abertura, devido a questões familiares.Entre o pelotão nacional, destaque ainda para a saída de Miguel Barbosa, que voltou ao Nacional de todo-o-terreno.O encerramento do Campeonato Nacional de Ralis está previsto para o Algarve, entre 13 e 15 de novembro.