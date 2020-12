Quatro pilotos na luta pelo título mundial de ralis

Com um máximo de 30 pontos em disputa (25 pela vitória na prova e cinco pela vitória na "power stage", a derradeira especial), Evans tem de, pelo menos, de ser segundo para ser campeão sem depender de mais ninguém.Ou então ser quarto classificado na prova e vencer a "power stage".Caso desista, Ogier precisa de 21 pontos para conquistar, desde logo, sem depender de mais ninguém, o sétimo título da carreira, o que equivale a, pelo menos, ser segundo no rali e terceiro na "power stage".





Neuville e Tanak esperam um "milagre"







Para além de Ogier, o piloto galês tem de contar, ainda, com o belga Thierry Neuville (Hyundai i20), que tem 24 pontos de atraso e precisa de um pequeno milagre para ainda poder festejar o título que nunca conquistou.Tem de vencer o rali e esperar que Evans desista ou vencer o rali e a "power stage" e que Evans fique em oitavo ou abaixo e para lá do quarto lugar na "power stage".O caso do campeão em título, o estónio Ott Tanak (Hyundai i20) é ainda mais dramático, pois parte com 28 pontos de atraso.Precisa de vencer a prova, ser pelo menos segundo na "power stage" e esperar que os restantes três não cheguem à derradeira especial.





Duelo entre Hyundai e Toyota







Também entre os construtores está o título por atribuir, com a Hyundai na frente da Toyota por oito pontos.Se a marca japonesa fizer primeiro e segundo com dois dos seus carros, passa para a frente e conquista o título.A prova arranca hoje com uma super-especial de 4,3 quilómetros.Na sexta-feira disputam-se mais cinco troços cronometrados, sete no sábado e três no domingo, incluindo a "power stage" de 14 quilómetros que encerra o campeonato.Ao todo são 16 as especiais em disputa.