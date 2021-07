Quatro surfistas portugueses avançam para o dia das finais na Galiza

Dos sete atletas lusos que hoje competiram na quarta ronda, na competição masculina, apenas Henrique Pyrrait e Pedro Henrique conseguiram passar para a próxima fase da competição, enquanto, entre as competidoras portuguesas presentes na terceira ronda, houve duas a avançar e duas eliminações.



Na quinta ronda, do lado dos homens, Henrique Pyrrait vai disputar a segunda bateria contra os espanhóis Ruben Vitória e Adur Amatriain, e o francês Charly Martin, ao passo que Pedro Henrique está no terceiro ‘heat’ frente aos franceses Gaspard Larsonneur e Kauli Vaast e ao espanhol Vicente Romero.



Já na prova feminina, nos quartos de final, Carolina Mendes vai enfrentar a francesa Pauline Ado, na primeira bateria, enquanto Mafalda Lopes encara a espanhola Ariane Ochoa no terceiro ‘heat’.



Depois de três dias sem ondas com qualidade para avançar com a competição, o Pantín Classic Galiza Pro voltou a contar hoje com muita ação, com os portugueses Joaquim Chaves, Francisco Almeida, Luís Perloiro, Afonso Antunes e Miguel Matos a ficarem pelo caminho (na ronda quatro), e Yolanda Hopkins e Teresa Bonvalot também a despedirem-se da prova (na terceira ronda).



A prova do circuito de qualificação europeu da WSL começou na terça-feira e termina no domingo na Praia de Pantín, na Galiza.