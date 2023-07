Queda coletiva neutraliza 14.ª etapa e provoca abandono de Meintjes e Chaves

A queda, verificada cinco quilómetros após o início dos 151,8 entre Annemasse e Morzine, levou à neutralização momentânea da 14.ª etapa, com a organização a parar o pelotão para que os serviços médicos pudessem assistir todos os envolvidos, nomeadamente Meintjes, que foi forçado a desistir.

"Estamos desolados por comunicar que Louis Meintjes fraturou a clavícula na queda da 14.ª etapa e abandona a Volta a França", informou a Intermarché-Circus-Wanty, na sua conta na rede social Twitter.

Além do colega do português Rui Costa, que era 13.º da geral, a 9.41 minutos do camisola amarela, o dinamarquês Jonas Vingegaard, também o espanhol Antonio Pedrero (Movistar) e o colombiano Esteban Chaves (EF Education-EasyPost) desistiram na sequência da queda.

Também o australiano Jai Hindley (BORA-hansgrohe), terceiro classificado da geral, caiu, assim como o britânico Thomas Pidcock (INEOS), oitavo, mas ambos estão bem, segundo as suas equipas, e continuam em prova.

A organização do Tour já retomou a 14.ª etapa cerca de meia hora depois da queda, dando uma segunda partida real, para os quilómetros que faltam até Morzine.