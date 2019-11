Queda violenta para Márquez e `pole` para Quartararo na Malásia

O espanhol Marc Márquez (Honda) sofreu este sábado uma queda no final da qualificação para o Grande Prémio da Malásia de MotoGP, quando seguia o francês Fabio Quartararo (Yamaha), autor da ‘pole’ com novo recorde do circuito de Sepang.