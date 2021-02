Queniana Beatrice Chepkoech bate recorde mundial dos cinco quilómetros em estrada

A atleta queniana Beatrice Chepkoech, detentora do recorde do mundo dos 3.000 metros obstáculos, estabeleceu hoje um novo máximo mundial dos cinco quilómetros em estrada, ao concluir a prova realizada no Mónaco em 14.43 minutos.