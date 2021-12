Queniana Tuei e etíope Bezabh vencem São Silvestre de São Paulo

Depois da corrida de 2020 ter sido cancelada, devido à covid-19, a edição de 2021 foi corrida graças a um apertado protocolo sanitário e com apenas 20.000 inscritos, menos 10.000 do que os habituais.



Na 96.ª edição da São Silvestre de São Paulo, Chebet Tuei impôs-se na prova feminina, terminando os 15 quilómetros em 50.06 minutos, com uma larga vantagem sobre a etíope Yenenesh Dinkesa (51.26) e a brasileira Jennifer Nascimento (53.32).



A corrida masculina foi mais equilibrada, com o brasileiro Daniel Nascimento (45.09) a fazer crer num triunfo de um atleta da casa, mas não foi capaz de seguir o ritmo de Belay Bezabh (44.54) na subida da Avenida Brigadeiro.



O boliviano Héctor Flores (45.15) foi o terceiro a cortar a meta na Avenida Paulista.