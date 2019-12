Quenianos vencem as corridas masculina e feminina da São Silvestre de São Paulo

O queniano Kibiwott Kandie foi o vencedor da corrida masculina, tendo cumprido os 15 quilómetros em 42.59 minutos, um novo recorde da prova brasileira, tendo sido secundado pelo ugandês Jacob Kiplimo (43.00) e pelo também queniano Titus Ekiru (43.54).



Kandie, que superou Kiplimo num espetacular 'sprint' final, tornou-se assim no primeiro atleta a completar a prova em menos de 43 minutos, superando uma marca que pertencia ao seu compatriota Paul Tergat, que, em 1995, correu a prova em 43.12.



Na corrida feminina, a vencedora foi também a queniana Brigid Kosgei, atual recordista mundial da maratona, que cumpriu a prova em 48.56 minutos, batendo a sua compatriota Sheila Chalangat (50.10) e a etíope Tisadk Nigus (50.12).



Os africanos conquistaram desde 2010 totas as corridas masculinas e desde 2006 todas as provas femininas da São Silvestre paulista, que cumpriu a sua 95.ª edição, tendo este ano competido 35.000 pessoas de 41 países, mais 5.000 dos registados em 2018.