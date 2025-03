Queta ajuda Celtics a impor-se nas tabelas

Com quatro ressaltos ofensivos e cinco defensivos, Queta só foi superado por Andre Drummond, poste dos 76ers, que capturou 10 no encontro disputado na quinta-feira, em Boston, e ainda teve oportunidade de efetuar quatro assistências e dois desarmes de lançamento, em 24,04 minutos de utilização.



Apesar do bom desempenho de Queta, o principal responsável pelo sucesso dos atuais campeões da NBA foi Jayson Tatum, autor de 35 pontos, bem secundado também por Payton Pritchard, com 19, enquanto Derrick White, que partiu um dente, se limitou a 12 pontos marcados.



Os Celtics, recordistas de títulos na NBA, com 18 conquistados, consolidaram o segundo lugar na Conferência Este, com 45 vitórias e 18 derrotas, apenas atrás dos Cleveland Cavaliers, que na quarta-feira se tornou a primeira equipa a assegurar a presença nos play-offs.



Neemias Queta está a cumprir a quarta temporada na NBA, e segunda nos Celtics, ao serviço do qual se sagrou campeão no ano de estreia, em 2023/24, somando 28 jogos na fase regular, com médias de 5,5 pontos, 4,4 ressaltos, 0,8 desarmes de lançamento, 0,7 assistências e 0,5 roubos de bola, em 11,9 minutos.



Em 2024/25, conta 49 encontros na "regular season", com médias de 5,1 pontos, 3,8 ressaltos, 0,7 desarmes de lançamento e 0,7 assistências, em 14,3 minutos.