Queta com cinco pontos no triunfo dos Celtics frente aos Pistons

O português Neemias Queta ajudou na sexta-feira com cinco pontos no triunfo dos Boston Celtics em casa dos Detroit Pistons, por 129-102, em jogo da Liga norte-americana de basquetebol.

Este foi o segundo jogo depois de ter regressado após quase um mês de ausência devido a uma lesão no joelho, tendo o poste português anotado cinco pontos, conquistado dois ressaltos, efetuado duas assistências e feito dois roubos de bola nos três minutos em que esteve em campo.



Os Celtics, que foram a primeira equipa a assegurar uma vaga nos play-offs, lideram a Conferência Este, com 56 vitórias e 14 derrotas.



Quanto a Neemias Queta, de 24 anos, tem 46 jogos na NBA, 26 pelos Boston Celtics, que o contrataram na presente temporada, e 20 pelos Sacramento Kings, 15 dos quais em 2021/22, na época de estreia, e apenas cinco em 2022/23.



O poste internacional português foi escolhido pelos Sacramento Kings na 39.ª posição do ‘draft’ da NBA de 2021, tendo-se tornado o primeiro português a jogar na competição.



No último defeso, foi contratado pelos Boston Celtics, num contrato de duas vias, o que faz com que jogue na equipa principal, mas também nos Maine Celtics, que disputam a G League.