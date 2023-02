Queta escolhido para All-Star Game da G League da NBA

Denominada NBA G League Next Up Game, o jogo entre alguns dos melhores jogadores da liga de desenvolvimento vai acontecer em 19 de fevereiro, em Utah, num dos eventos do fim de semana do All-Star Game da NBA.



Segundo jogador com mais desarmes de lançamento da G League, com 2,2 por jogo, Neemias tem ainda médias de 16,5 pontos, 8,4 ressaltos e 2,6 assistências em 13 jogos pela equipa secundária dos Sacramento Kings.



O português é um dos 24 jogadores que integram o plantel do NBA G League Next Up Game, com os capitães Luka Garza (Iowa Wolves) e Scoot Henderson (G League Ignite) a escolherem as equipas em 14 de fevereiro.