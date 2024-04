Queta faz quatro pontos na derrota dos Maine Celtics

Depois de um triunfo dos Maine Celtics no jogo um, a equipa satélite dos Oklahoma City Thunder empatou a final (1-1), e tudo se vai agora decidir no terceiro e decisivo jogo.



Numa noite com menos fulgor pontual, o poste luso, que esteve em campo 27 minutos, anotou quatro pontos e 13 ressaltos, aos quais juntou quatro desarmes de lançamentos, três roubos de bola e uma assistência.



Na equipa dos Oklahoma City Blue, o melhor marcador foi o norte-americano Lindy Waters III, com 27 pontos, enquanto o extremo Drew Peterson marcou 29 pontos pela equipa dos Celtics.



O jogo três está agendado para a próxima segunda-feira, em casa dos Maine Celtics.