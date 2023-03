Queta marca 13 pontos na vitória dos Kings

Embora tenha jogado pouco no último parcial, depois de o treinador o ter poupado após ter atingido cinco faltas, o poste luso conseguiu 11 pontos, com cinco lançamentos de campo concretizados em seis tentativas, um dos quais de três pontos.



Queta ainda alcançou seis ressaltos, três assistências e um roubo de bola pela equipa secundária dos Sacramento Kings, que teve em Jordan Ford o seu melhor marcador, com 17 pontos, mais três do que Keon Ellis.



Com este triunfo, os Stockton Kings estão no segundo lugar da Conferência Oeste, com 16 triunfos e seis desaires, enquanto os Cleveland Charge são quartos no Este, com 13 vitórias e 10 derrotas.