Queta marca um ponto após regresso de lesão

O poste português Neemias Queta contribuiu com um ponto para a vitória dos Boston Celtics no pavilhão dos Portland Trail Blazers, por 121-99, no regresso à NBA, após um mês de ausência.

Neemias Queta, que tinha disputado o último jogo pela equipa de Boston em 14 de fevereiro, no triunfo por 136-86 sobre os Brooklyn Nets, foi utilizado 1.54 minutos, durante os quais, além de um lançamento livre concretizado, efetuou também uma assistência e um desarme de lançamento e capturou um ressalto ofensivo.



O poste internacional português, de 24 anos, tinha-se lesionado no joelho no início de março, durante um encontro entre os Maine Celtics e os Wisconsin Herd, da G League, competição de desenvolvimento da NBA.



Jaylen Brown e Jayson Tatum, autores de 27 e 26 pontos, respetivamente, foram os principais responsáveis pelo sucesso dos Celtics, que consolidaram a liderança da Conferência Este, com 50 vitórias e 14 derrotas, enquanto os Trail Blazers ocupam o 14.º e penúltimo lugar na Conferência Oeste.



Neemias Queta tem 44 jogos na NBA, 24 pelos Boston Celtics, que o contrataram na presente temporada, e 20 pelos Sacramento Kings, 15 dos quais em 2021/22, na época de estreia, e apenas cinco em 2022/23.