Queta na NBA promove o basquetebol português

“É difícil ligar o percurso de um jogador ao trabalho feito pela federação com milhares de jogadores. No entanto, acredito que a presença de um jogador português na NBA é um tremendo veículo de promoção para a modalidade, porque a NBA tem um poder amplificador”, observou Zagklis.



O secretário-geral da FIBA falava na sede da Federação Portuguesa de Basquetebol, em Lisboa, onde se deslocou em visita de cortesia, para assinalar o 90.º aniversário da FIBA, que foi criada em 18 de junho de 1932 e da qual Portugal foi um dos membros fundadores.



“As gerações jovens precisam de ídolos, de referências e de jogadores icónicos, tanto masculinos como femininos. Isso significa que mais jovens vão querer vestir a camisola, pegar na bola e sair para jogar”, sustentou Zagklis.



Neemias Queta integra na época 2021/22 o plantel dos Sacramento Kings, que falharam a qualificação para os "play-offs" da NBA, com um contrato de duas vias, que lhe permitiu atuar na equipa principal e na secundária, os Stockton Kings, na G-League.



O dirigente do organismo regulador da modalidade considerou que o basquetebol português viveu “uma década de crescimento e de muita transformação, em especial na forma como a federação tenta promover o desporto num mercado que é centrado no futebol”.



“Aliado ao sucesso, em especial nas camadas jovens femininas, com a medalha bronze nas Universíadas, são muito bons sinais para a próxima década”, assinalou Zagklis, em referência à conquista da seleção feminina em 2019, na 30.ª edição do evento, na cidade italiana de Nápoles.



“Agora que estamos a sair da pandemia enfrentamos vários desafios geopolíticos”, lamentou Zagklis, em alusão à guerra na Ucrânia, advertindo que “os estatutos da FIBA são muito claros na condenação da violência” e que é necessário “tomar todas as medidas para proteger o desporto e os atletas”.



“Aprovámos medidas para proteger os jovens jogadores ucranianos, que tiveram de ser realojados, muitos deles em países vizinhos, e criámos medidas especiais para permitir a sua participação no estrangeiro e, ao mesmo tempo, proteger as seleções nacionais ucranianas”, enumerou.