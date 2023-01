Quinn Simmons vence terceira etapa da Volta a San Juan

Simmons completou os 170,9 quilómetros, com partida e chegada ao Autódromo de Villicum, com o tempo de 4:39.30 horas, superiorizando-se ao argentino Maxiliano Richeze e a Sam Bennett, segundo e terceiro, respetivamente, com o mesmo tempo do vencedor.



O ciclista norte-americano surpreendeu com um ataque forte dentro do último quilometro e bateu a concorrência, com Richeze, que corre com a camisola da Argentina na última prova como profissional, a ter de contentar-se com o segundo posto.



A geral é liderada pela ciclista irlandês, com seis segundos de vantagem em relação ao neerlandês Fabio Jakobsen (Soudal Quick-Step) e oito sobre o colombiano Fernando Gaviria (Movistar).



A Volta a San Juan conta com a presença da equipa portuguesa AP Hotels&Resorts-Tavira-Farense, com Carlos Salgueiro a voltar a ser o melhor da formação lusa, ao terminar no 21.º lugar a etapa, a dois segundos do vencedor.



Na geral, Carlos Salgueiro é 61.º, a 36 segundos do primeiro, com o espanhol Délio Fernández em 77.º, a 01.40 minutos, e Venceslau Fernandes em 80.º, a 2.16 minutos.



A quarta etapa vai ligar o Autódromo de Villicum ao Barreal, ao longo de 196,5 quilómetros.