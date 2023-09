Quinta dos Lombos conquista Supertaça feminina de basquetebol pela segunda vez

O embate entre o GDESSA, campeão nacional da Liga feminina de basquetebol, e a Quinta dos Lombos, vencedora da Taça de Portugal, foi muito equilibrado, perante bastante público.



As duas equipas já se haviam defrontado no início da temporada, em jogo a contar para os quartos de final da Taça Vítor Hugo, então com triunfo do GDESSA, por 41-27.



Desta feita, a formação de Carcavelos, orientada por José Leite, levou a melhor, liderada pela base Inês Faustino, que foi a MVP do jogo, face sobretudo aos 28 pontos apontados.



Após um início de jogo emotivo, em que houve alternância de liderança do marcador, a partida baixou de intensidade, com o GDESSA a ganhar vantagem de apenas um ponto (13-12) no final do primeiro período.



Com uma entrada mais assertiva no segundo período, a formação campeã nacional “estendeu” a diferença no marcador para 21-12 (após parcial de 8-0), apoiando-se nos triplos consecutivos de Joana Lopes e Maianca Umabano.



No entanto, a formação da Quinta dos Lombos recuperou o fôlego e reduziu para apenas um ponto de desvantagem (21-20), a quatro minutos do intervalo. Mesmo assim, a liderança do GDESSA manteve-se até ao descanso (26-24) em virtude do maior acerto nos lançamentos interiores.



No terceiro período, e com Márcia Robalo e Ahlana Smith em destaque na equipa do Barreiro, o GDESSA voltou a ganhar algum ascendente no marcador.



A formação de Carcavelos voltou a recuperar, através do jogo interior da norte-americana Madelynn Utti, e dos lançamentos triplos da cubana Nahomis Hardy, virando o jogo para 38-39, a cerca de três minutos do final.



Mesmo assim, o GDESSA voltou a colocar-se na frente graças a um lançamento de três pontos de Joana Lopes (43-40).



No derradeiro período, a formação campeã nacional permitiu nova viragem no marcador (54-55), a pouco mais de um minuto do final, e o jogo acabou por resvalar para o prolongamento, após um empate no final do tempo regulamentar (57-57).



Nos cinco minutos do prolongamento, a equipa da Quinta dos Lombos, orientada por José Leite, entrou melhor, ganhou rápida vantagem de oito pontos (57-65), que soube preservar de forma categórica até final, levando assim o troféu para Carcavelos.



A Quinta dos Lombos conquista, assim, a segunda Supertaça do seu historial, depois do triunfo alcançado em 2017. Já o GDESSA mantém os dois troféus, conquistados em 2005 e 2006.



Jogo no Pavilhão Municipal nº 1 do Montijo



GDESSA Barreiro – Quinta dos Lombos, 65-73 após prolongamento.



Ao intervalo: 26-24.



Sob a arbitragem de Luís Lopes, Ana Costa e João Coimbra, as equipas alinharam e marcaram:



- GDESSA Barreiro (65): Maianca Umabano (5), Márcia Robalo (10), Ahlana Smith (12), Krystal Freeman (14) e Magdalena Szajtauer (4). Jogaram ainda Catarina Neves (1), Joana Lopes (8) e Emília Ferreira (11).



Treinador: André Martins.



- Quinta dos Lombos (73): Inês Faustino (28), Madelynn Utti (16), Marta Roseiro, Suraya Rijal (6) e Nahomis Hardy (10). Jogaram ainda Mariana Carvalho, Beatriz Santos (2), Raquel Alves, Mafalda Botelho, Rita Nazário (6), Rafaela Henriques (1) e Joana Magalhães (4).



Treinador: José Leite.



Marcha do marcador: 13-12 (10 minutos), 26-24 (intervalo), 43-40 (30 minutos), 57-57 (final do tempo regulamentar) e 65-73 (resultado final, após prolongamento).



Assistência: Cerca de 600 espectadores.