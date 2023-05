RaceWars Motorfestival regressa a Mogadouro entre 09 e 11 de maio com 100 pilotos

"Em 2022 levamos a efeito a primeira edição desta prova federada de Drag Racing e, como não é nossa política a realização de eventos efémeros, este ano voltamos a apostar nesta competição nacional que traz a Mogadouro mais de uma centena de pilotos portugueses e espanhóis", explicou o presidente da Câmara de Mogadouro, António Pimentel.



Outros dos objetivos da iniciativa "RaceWars Motorfestival Mogadouro" passa por proporcionar uma experiência completa a todos visitantes e participantes, num evento desportivo onde as "emoções" se centram na pista do Aeródromo Municipal de Mogadouro (AMM), distrito de Bragança, com uma prova do campeonato nacional desta modalidade automóvel e uma prova extra, "onde qualquer participante e veículos autorizados podem participar".



De acordo com o autarca, a prova de 2023 "foi um sucesso", razão pela qual o município voltou a apostar na iniciativa que chama muito público a esta vila, havendo desta forma retorno para a economia local, destaque para a restauração, hotelaria e alojamento local e venda de produtos locais.



"Depois de uma primeira prova, foram limadas algumas arestas para melhorar o espetáculo, que pretendemos manter ao longo dos próximos em Mogadouro, já que atrai não só portugueses como espanhóis, dada a proximidade com as províncias de Zamora de Salamanca Espanha", vincou António Pimentel.



Como atividades paralelas, os promotores desta iniciativa prometem ainda um espetáculo "único", que inclui um carro com oito mil cavalos de potência com motor a jato, uma prova automobilística para os aficionados locais e muita música e animação noturna com música ao vivo e Djs.



Outras das novidades para este ano passa pela colocação de bancadas em ambos os lados da pista do AMM, com capacidade para cerca de 300 pessoas, já que a prova vai igualmente realizar-se nos dois sentidos da pista.



O investimento nesta prova, que é homologada pela Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK), rondará os 33 mil euros e contará com um dispositivo de segurança que envolve bombeiros, GNR e Proteção Civil Municipal.