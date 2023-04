Rafael Nadal adia regresso aos `courts` e falha torneio de Barcelona

“Barcelona é especial, porque é o meu clube de adoção e porque jogar em casa é sempre uma sensação única. No entanto, ainda não estou preparado e, por isso, tenho de prosseguir o processo de recuperação”, informou Nadal, 15.º classificado do ranking mundial, na rede social Twitter.



O tenista espanhol, recordista de títulos do torneio de Barcelona, com 12 troféus conquistados (o último dos quais em 2021), deveria ter regressado à competição no Masters 1.000 de Monte Carlo, que se iniciou no domingo passado, mas viu-se obrigado a novo adiamento.



O resultado dos exames clínicos realizados em janeiro apontava para um período de ausência dos ‘courts’ entre seis e oito semanas, o que permitiria a Nadal, de 36 anos, iniciar a temporada em terra batida, com vista à participação em Roland Garros, em maio, no qual tentará ganhar pela 15.ª vez o ‘Grand Slam’ parisiense.